بالصور- ما هو سرّ لقاء زياد برجي وجوهرة في مصر؟

ميرنا وليد - بيروت - دعت ​سفيرة النوايا الحسنة​ وفاء بن خليفة مجموعة من الاصدقاء الى حفل ميلاد أبنتها صابرينا كوبو في مصر، وأحيا الحفل الفنان اللبناني ​زياد برجي​ والراقصة جوهرة، بحضورحشد من الوجوه الاجتماعية والديبلوماسية والفنية والاعلامية.

وشاء الفنان زياد برجي ان يهدي صابرينا باقة من أجمل أغنياته الخاصة التي اشعلت الاجواء ونالت أستحسان الحاضرين، و قد سارعت الراقصة جوهرة لاغتنام الفرصة والرقص على ​أنغام​ أغنية برجي "شو حلو" وأشعلت معه الأجواء مع الحاضرين الذين رقصوا معها على أنغام الموسيقى.

وكشف زياد برجي عن انه على صلة عائلية بأسرة صابرينا التي عرفها منذ صغرها وهو سعيد بالنجاحات التي تحققها على مستوى الدراسة والحياة عموماً وقد تمنى لها المزيد من التوفيق في خطواتها المستقبلية.

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