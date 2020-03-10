بالفيديو- محمد دقدوق يخسر "لعبة شدة" ويربح لقب شيخ الكبة

ميرنا وليد - بيروت - آطلق الفنان ​محمد دقدوق​ أول أعماله الفنية لصيف 2020 بعنوان "لعبة شدة" ضمن إطار شبابي وعصري.

"شيخ الكبة" هو اللقب الذي تطلقه الأغنية على الفنان محمد دقدوق، محترف الورق الذي خسر اللعبة والتحدي بسبب نظرات فتاة جميلة استطاعت أن تشتت انتباهه ما جعله يكسر قواعد اللعبة ويصيب "شريكه" بالجنون.

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد التجار تم اختيار الطريقة العفوية لتصويرها كميني فيديو كليب حتى تحافظ على الأجواء الشبابية والعفوية التي تحملها الكلمات والحالة التي تصوّرها الأغنية.

وعن الأغنية قال محمد دقدوق: "أحببت هذه الأغنية لأنها مرتبطة بحياتي اليومية وحياة الكثير من الشباب الذين لا يزالون يجتمعون ضمن أجواء طيبة على لعب الورق".

يذكر أن محمد دقدوق يتحضّر لموسم صيفي حافل سيقدم فيه العديد من الحفلات والمهرجانات الفنية في عدد من البلدان.