تراند اليوم : أحمد رزق يشكر جمهور بخط الإيد : شكرا إنكو إستحملتونا

حرص النجم أحمد رزق على توجيه التحية لصناع مسلسل ” بخط الإيد ” الذي يعرض وحقق نجاحا جماهيريا.

ونشر رزق عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، صورة من آخر مشهد بالمسلسل، معلقا عليه: “عايز أشكر كل الناس اللى اشتغلت معاهم فى المسلسل ده من الإنتاج للتأليف والإخراج والتصوير والممثلين والعمال وعايز أشكر الجمهور اللى استحملنا 45 حلقة بصوابها وأخطائها… اللهم لك الحمد والشكر”.

مسلسل “بخط الإيد” ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، إضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول “يوسف” – أحمد رزق – الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.