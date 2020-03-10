ظهور نادر لزوجة فريد شوقي مع ابنتها رانيا

تسلمت السيدة سهير زوجة الفنان الراحل فريد شوقي درع تكريمه في مهرجان الأقصر السينمائي في ظهور نادر لها بعد فترة انقطاع عن الإعلام دامت 6 سنوات؛ فكان آخر ظهور لها في برنامج يقدمه عمرو الليثي، وتحدثت عن زوجها الراحل وعائلتها وأعماله الفنية.

وظهرت رانيا فريد شوقي في الحفل بوشاح يحمل صورة الفنان الراحل، كما التقطت صوراً مع مجسمات له صنعتها إدارة المهرجان.

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خلال فعاليات الحفل تحدث محمود حميدة عن الفنان الراحل الملقب بوحش الشاشة، حيث أكد في ندوة أُقيمت لتوقيع الكتاب بمكتبة الأقصر العامة: «هتكلم عن فريد الممثل، أنا مهموم من زمان بسؤال من هو الممثل، وفريد نوعية فريدة من الممثلين، بيحمل تاريخه معاه دون أن يستهلكه، وكل مرة يعمل شخصية جديدة تبقى إضافة وامتداداً، وفريد من أهم الممثلين في السينما المصرية إن لم يكن أهمهم على الإطلاق».