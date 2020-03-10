فنانة مغربية: علاقة حب تجمعني بلطفي لبيب

تشارك الفنانه المغربية «هند مالكي» في مسلسل ولاد إمبابة، وانضمت مؤخراً هند مالكي إلى فريق العمل، المقرر عرضه في موسم رمضان ٢٠٢٠. اقرئي ايضا : في عيد ميلاد يسرا: تعرف على قصة قطيعتها لرغدة لمدة 11 عاماً بسبب أحمد زكي وقالت «هند مالكي» في تصريحات صحفية إنها تجسد شخصية تُدعى «لينا» مدربة أيروبكس، ويقع في حبها الفنان القدير لطفي لبيب، وتحدث مطاردات كوميدية بينهما وبين الفنان سعد الصغير. وأشارت هند إلى أن معظم مشاهدها تجمعها مع الفنان لطفي لبيب وسعد الصغير في إطار كوميدي. وأكدت هند أنها في غاية السعادة بالتعامل مع المنتج بلال صبري وعمرو ماندو والمخرج ممدوح زكي الذي يجعل اللوكيشن يسوده جو من المرح والانبساط. ومسلسل «ولاد إمبابة» بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر، وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف، وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس، وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودي وبوسي شاهين وآخرين، ومن تأليف أيمن بكري، وإنتاج شركة الكينج للمنتج بلال صبري وعمرو ماندو، ومن إخراج ممدوح زكي.

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