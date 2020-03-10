حميد الشاعري: نجوم المهرجانات تعرضوا لظلم وأرفض منعهم من الغناء

حل الفنان حميد الشاعري ضيفاً على برنامج «هذا أنا» الذي يعرض شاشة قناة «أبو ظبي»، وتحدث الكابو كما يلقبه محبوه خلال الحلقة عن الكثير من أسرار حياته الشخصية، ومسيرته الفنية التي تزيد عن 30 عاماً، وقال الشاعري إنه يسعى دائماً لتقديم كل ما هو جديد في عالم المزيكا، مؤكداً أن الفنان يجب أن تكون لديه رغبة في الاستمرارية وتقديم المزيد من الأعمال التي تضيف لمسيرته، موضحاً أنه يسعى لتقديم فن بسيط قريب من الناس لأن البساطة هي أقرب شيء لقلب الجمهور.

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وكشف حميد عن كواليس أغنية «نور العين» التي حققت نجاحاً كبيراً، وحصل من خلالها الهضبة عمرو دياب على جوائز عالمية، مؤكداً أن الأغنية سمعها من خلال عماد دياب شقيق عمرو، وكان عمرو قد انتهى حينها من تقفيل الألبوم كاملاً، ويرفض إدخال أى أغانٍ جديدة، وتدخل حميد لإقناع عمرو بتسجيل الأغنية بعد أن قام حميد بتوزيعها وضمها عمرو للألبوم وحققت نجاحاً كبيراً جداً، وقال إنهم تعرضوا لضغوط وانتقادات وهجوم كبير جداً في بدايتهم، وهو ما جعل الجيل بالكامل يسعى لتحقيق نجاح جماعي وليس نجاح فرد فقط، واعتبروا أنها معركة جيل يسعى للتغيير في مسار المزيكا، مشيراً إلى أن هذا الجيل يحترم فنه جداً ويقدره ويجمعهم حب وصداقة قوية، مشيراً إلى أنه تعرف على عمرو دياب في الأردن صدفة.

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وتحدث الشاعري عن أغاني المهرجانات، مؤكداً أنه لون غنائي جيد ومنتشر جداً، وأوضح أنه ضد المنع تماماً، وأكد أنه في بداياته تعرض للمنع وشعر بالظلم، ولكنه تخطى كل ذلك استمر وحقق نجاحاً كبيراً، وأوضح أن هناك وسائل أخرى لتطوير أغاني المهرجانات وتحسين كلماتها بدلاً من منعها طالما تحقق نجاحاً ولها جمهور عريض.

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