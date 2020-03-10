شيلاء سبت ممنوعة من السفر بسبب فيروس كورونا

أعلنت الفنانة شيلاء سبت أنها ممنوعة من السفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، من أجل تصوير ما تبقى من مشاهدها في مسلسل «دفعة بيروت»، بسبب فيروس كورونا. والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بعض الدول من أجل السيطرة على الفيروس ومنها منع السفر إلى بعض الدول.

وكانت شيلاء قد شاركت جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة كشفت من خلالها عن عقد قران شقيقتها الفنانة شذى سبت.

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وعلقت شيلاء على الصورة التي نشرتها لشقيقتها وقالت «الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات ألف مبروك عقد قران أختي #شذى_سبت وربي يهنيج ويسعدج ويجعل أيامكم كلها فرح وحب وتوفيق».

وأضافت «أقاوم كل مشاعر السعادة التي تعتريني في هذه اللحظة، وتمنع كلماتي من التدفق؛ لأكتب لكم عن مشاعر الفرح والسرور التي تغمرني، وكلماتي تتراقص طرباً على نبضات قلبي، فأشدو لكِ بلحن سعيد: بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكم على الخير».

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وتفاعل مع منشورها الكثيرون من نجوم الفن بدول الخليج، وحرصوا على تهنئة شقيقتها، وكان أول هؤلاء الفنانين حبيب غلوم الذي علق قائلاً « ما شاء الله مبروكين الله يتمم عليهم بالخير والسعادة وراحة البال يارب».

كما تفاعل مع هذا المنشور الكثيرون من محبي شيلاء وشذى والذين حرصوا على الدعاء لشذى بحياة سعيدة بعيدة عن أي أزمات.

وتعتبر الفنانة شيلاء سبت وشقيقتها الفنانة شذى سبت من أشهر الفنانات الشابات اللاتي استطعن أن يحققن شهرة واسعة خلال السنوات القليلة الماضية وقدمن العديد من الأدوار المميزة.

لينك الفيديو :

https://www. instagram. com/p/B9gmGeLpgCf/

