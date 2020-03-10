زوجة قصي خولي رداً على مي العيدان: لا أتاجر بابني ولا أرغب في الشهرة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من الانتقادات التي طالتها من البعض، رفضت التونسية مديحة حمداني الرد على الكثير من الهجمات التي طالتها في أعقاب إعلانها عن كونها زوجة، الفنان السوري قصي خولي وأم ابنه الوحيد «فارس»، إلا أنها اضطرت لكسر صمتها مرة أخرى، ونشر فيديو جديد، ردت فيه على هجوم المذيعة الكويتية مي العيدان عليها وعلى والدتها، الفنانة التونسية آمال علام.

مي انتقدت خروج مديحة على الملأ بقضيتها، واتهمتها بالمتاجرة بإعلان ارتباطها بقصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغبة منها في تحقيق الشهرة، وعابت على قصي اختيارها كزوجة، واصفة هذا النسب بالغير مناسب، كما سخرت من حماة خولي، واحيائها للحفلات والأعراس، وظهورها بملابس مكشوفة بالرغم من كبر عمرها.

مديحة لم تمرر هجوم العيدان مرور الكرام، وقررت الرد عليها في مقطع فيديو قالت فيه: «اتفهم دفاع الصديق عن صديقه، ولكن لا أسمح بالتهجم على أمي، أنتي لا تعرفين منّ هي أمي، والدتي قامت بتربية عائلة كاملة، وضحّت من عمرها وشبابها من أجلنا، وأنا أمي أم مثالية، وكانت فتاة مثالية، وهي من نسب وحسب، وشكلها جميل، وأي فتاة ترى أمها مثالية».

وأضافت: «لا يوجد فارق عمري بينكما، ولكن هي اختارت أن تبقى على تجاعيدها، ولا أرى عيباً في احيائها للأعراس، فلم أرى أي فنان مطرب أو يغني، لا يعمل في احياء الحفلات والأفراح، أمي ترتدي الزي التونسي التقليدي، وتغني التراث، وأنا أتمنى أن يكبر ابني ويحبني ويعاملني كما كانت أمي تعامل والدتها».

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وتابعت: «لا أتاجر بقضيتي، ولا أرغب في الشهرة، خرجت وتحدثت مع الناس كأي امرأة؛ بدافع غريزة الأمومة، وليس بدافع الشهرة، فأنا لست عارضة أزياء وخبيرة تجميل، بل خرجت على طبيعتي ودون أي حساب، أنا أقل من العادية».

الحمداني كانت قد فاجأت الجميع، في فيديو بثته من سيارتها بأمريكا حيث تعيش حاليًا، وكشفت فيه عن زواجها من قصي خولي، وانهارت من البكاء خلال حديثها عن سوء معاملته لها ولابنهما الوحيد «فارس»، ووصفته بالاختيار الخطأ في حياتها، مؤكدة أن زواجهما كان عن قصة حب، بينما لم يكشف الثنائي عن انفصالهما بشكل رسمي حتى الآن.

يُذكر أن قرار اخفاء الزواج كان قراراً مشتركاً بين الزوجين بحسب تصرحات قصي في بررنامج «دبي كروز»، مبرراً ذلك بقوله «هناك أشياء يجب أن تحتفظي بها لنفسك فقط، وتضفي عليها الكثير من الخصوصية، لأنها منطقة حساسة ملكي وحدي بينما كل حياتي الأخرى ملك للناس ومكشوفة للجميع».

من ناحية أخرى، يصور قصي خولي حالياً مسلسله الرمضاني الجديد «2020» الذي يشارك في بطولته أمام النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم.