نيللى كريم تعمل في صالون حريمى بـ«100 وش»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل النجمة والفنانة المصرية نيللى كريم، تصوير مسلسلها “بـ100 وش” بمشاركة النجم آسر ياسين، بكثافة عالية، وذلك من أجل اللحاق بالعرض الرمضانى المقبل، وهو العمل الذى يكتبه أحمد وائل وعمرو الدالى، وتخرجه كاملة أبو ذكرى، حيث صورت ما يقرب من 28 يوماً حتى الآن.

وكانت أسرة العمل قد، صورت فى أكثر من لوكيشن، آبرزهم بولاق أبو العلا، ومدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يشهد المسلسل تغير فى الديكورات خلال الفترة المقبلة.

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وتجسد نيللى كريم، ضمن أحداث العمل شخصية كوميدية تدعى “سكر” تعمل في صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء”كوافير” خاص بها وتتوالى الأحداث.

والجدير بالذكر أن مسلسل “بـ 100 وش” تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.، ويعد العمل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب.

وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات، حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم “يوم للستات” تأليف هناء عطية، وشارك فى بطولته إلهام شاهين، أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، هالة صدقى، اياد نصار، ناهد السباعى، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى وقتها.