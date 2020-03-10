نادين نسيب نجيم تكشف عن نيتها اعتزال التمثيل

ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على اتهامات الفنانة اللبنانية باميلا الكيك لها على أنها تستغل جمالها لدخول عالم التمثيل.

نادين نجيم، قالت خلال لقاء إذاعي لها: “كل ما عرض عليّي كان بعيدا عن الجمال، وظهر ذلك واضحاً في شكلي البسيط وملابسي كمسلسل “سمرا” و”لو” وبمسلسل 2020 سيلاحظ الجمهور هذا الأمر أيضاً وسيشكل الأمر صدمة لهم، وأنا في كل أدواري أقوم بما يتطلبه مني المشهد، ولكن لم يكتب لي أن أكون الفتاة الثرية”.

واستغربت نادين التطرق دائماً إلى موضوع الجمال أكثر من شيء آخر قائلة: “في مصر وهوليوود هل هناك أجمل من الراحلة سعاد حسني وميرفت أمين، ومن هوليوود هناك أنجلينا جولي وجوليا روبرتس وجنيفير لورانس، وجميعهنّ أتينّ من عالم الأزياء ولكن الجميع يبحث عن الجميلات إلى جانب الموهبة”.

وكشفت نادين أنها كل يوم تفكر بترك مهنة التمثيل، ليتسنى لها الوقت الكافي للبقاء مع أولادها”، مضيفة أن الفكرة تراودها في رأسها بنسبة 90 %، وللمرة الأولى تشعر أنه من الممكن أن لا تكون موجودة، لأن السعادة الحقيقة والسلام تجدهما إلى جانب أولادها.

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من ناحية أخرى، تواصل نادين نسيب نجيم تصوير مسلسلها الجديد «2020» المنتظر أن تنافس به خلال المارثون الرمضاني المقبل، وتشارك في بطولته أمام الفنان السوري قصي خولي، ومن إخراج فيليب أسمر، وهو نفس الثنائي الذي سبق وتعاونت معه الفنانة اللبنانية في مسلسلها الرمضاني الماضي «خمسة ونص»، والذي حقق نجاحاً كبيراً.

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