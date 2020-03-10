شقيق ياسمين عبد العزيز يستغل خبر انفصال أنغام ويوجه رسالة غير مباشرة لأخته

أقحم الفنان وائل عبد العزيز نفسه في قضية انفصال النجمة أنغام و الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ليوجه رسالة غير مباشرة إلى شقيقته ياسمين عبد العزيز، محذرها من نفس المصير بسبب فارق السن بينها وبين الفنان أحمد العوضي.
وكتب وائل عبد العزيز، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، تعليقا صادما على خبرانفصال أنغام وإبراهيم، حيث قال:" شيء طبيعي ومؤكد.. أصغر منك هيستفيد وهيمشي".
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