شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة حسن مصطفى وميمى جمال تكشف سبب عدم دخولها المجال الفنى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نورا ابنة الفنان القدير الراحل حسن مصطفى والفنانة ميمى جمال، سبب عدم دخولها المجال الفنى مثل والديها، مؤكدة أن والدها الراحل كان رافضا دخولها الوسط الفنى.

وقالت نورا: "والدى كان رافض منذ طفولتى"، وذلك ردا على سؤال أحد متابعيها عبر حسابها على تويتر، الذى قال: "سؤال على الماشى.. بنت الجميل الله يرحمه والجميلة مدام ميمى.. ليه ممثلتيش؟.





وفى تغريدة أخرى، نشرت نورا صورة لها مع والدها الفنان الراحل منذ عام 1958 ويظهر فيها وهو يحتضنها ويرفعها على كتفه بإحدى يديه، وفى اليد الأخر حاملا أوراقا على ما يبدو أنها قراءة دوره فى أحد أعماله الفنية أثناء تلك الفترة الزمنية.

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وأدى الراحل حسن مصطفى على مدار مشواره الفنى، شخصيات عديدة قدمها بالرغم من أنه لم يحمل على عاتقه عملًا فنيًا كبطولة منفردة، إلا أنه كان يمثل عمود الخيمة فى كبرى الأعمال الفنية فى السينما والدراما والمسرح، تحل اليوم ذكرى ميلاده، حيث إنه من مواليد 26 يونيو عام 1933، أحب الفن وقدم له كل لحظة فى حياته فرحل وبقى ذكره طيبا حتى يومنا هذا.

وقدم فى مشواره الفنى 323 عملًا تنوعت بين الأفلام والمسرحيات على مدار 58 عامًا من الاجتهاد ورسم البهجة على وجوه الجمهور المصرى بالأداء الصادق السهل الممتنع، بالرغم من وضوح شخصيته إلا أن الفنان حسن مصطفى كان لديه العديد من الأسرار فى حياته والتى من الممكن أن تخفى على جمهوره الذى تابع أعماله ولا يزال يتابعها حتى الآن.

ففى العديد من اللقاءات التليفزيونية، والبرامج راح الفنان حسن مصطفى يسرد بعض الأسرار عن شخصيته، والتى تتفق تارة مع بعض الشخصيات التى قدمها، وتختلف فى أحيان كثيرة، وبعد رحيله أيضًا صرحت ابنته "نورا"، عن بعض تلك الخفايا التى كانت تعايشها مع الأب حسن مصطفى فى البيت.