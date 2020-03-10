شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وجوهرة.. عمل فني جديد ولا خطوبة؟.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت صور فى أحد المطاعم مطرب المهرجانات عمر كمال والراقصة جوهرة، أثارت العديد من التساؤلات، إذ تساءل رواد مواقع التواصل هل تمت خطوبة الثنائي، أم عمل فنى يجمعهما؟





عمر كمال أوضح في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن تلك الصور التقطت خلال لقائى بجوهرة للاتفاق على عمل فنى يجمعنا سويا، وأن الأخبار التي تم تداولها بخصوص خطوبتنا غير صحيحة على عكس ما أشيع.

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على الرغم من نجاح الأغنية الأخيرة عود البطل لمطربى المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، إلا أنه ما زال هناك انتشار كبير لمهرجان بنت الجيران، حيث لاقت الأغنية انتشارًا واسعًا وذاع صيتها ليتجاوز معجبيها المصريين والعرب ليرقص على نغماتها الشباب الأوروبى، والتى كانت آخرها فى شوارع فرنسا.





المطرب عمر كمال، علق عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، على فيديو رقص على الأغنية في فرنسا، قائلاً: "مفيش أجمل مننا.. فى كل مكان الفيديو فى شوارع فرنسا".





يشار إلى أن المطرب عمر كمال اعتذر عن المشاركة فى بطولة مسلسل "ولاد إمبابة" الذى يتم تصويره حاليًا بمشاركة العديد من نجوم الأغنية الشعبية، من تأليف أيمن بكرى وإخراج ممدوح ذكي، حيث رشحته شركة الإنتاج، لكنه اعتذر لاشغاله بأعمال غنائي وحفلات.