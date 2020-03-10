شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "نساء من ذهب" تحتفل بعيد ميلاد القديرة سميحة أيوب في التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أسرة مسلسل "نساء من ذهب" بعيد ميلاد النجمة القديرة سميحة أيوب، داخل لوكيشن تصوير العمل، الذى تصور أحداثه حاليًا العاصمة اللبنانية بيروت، من تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، ومن إخراج وائل إحسان، حيث حرص عدد من نجوم المسلسل على المشاركة في الاحتفالية وتبادل الصور التذكارية وتقطيع التورتة، وكان على رأسهم المخرج وائل إحسان، والفنانة هالة فاخر، والفنانة نادية الجندي، وآخرون.

مسلسل "نساء من ذهب" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهني، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى ونانسى عجرم إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا.

المسلسل مأخوذ من الفورمات الأمريكي التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.