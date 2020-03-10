شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان العالمى جيمى جون لوى بمعابد الكرنك لحضور "عروض الصوت والضوء" بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي جيمي جون لوي، خلال تواجد بمحافظة الأقصر لحضور فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، على زيارة معابد الكرنك مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لحضور فعاليات عروض الصوت والضوء المميزة التى تقدمها شركة مصر للصوت والضوء للأفواج السياحية بصورة يومية مساءاً بمختلف اللغات، للمساهمة فى إضفاء سحر خاص للسائحين القادمين من عواصم العالم.

ورافق النجم العالمى جيمي جون لوي خلال زيارته لحضور عروض الصوت والضوء بمعابد الكرنك، الدكتور مصطفى الصغير مدير معابد الكرنك، وهانى الضوى من قيادات شركة مصر للصوت والضوء بالأقصر، وعدد من قيادات الكرنك والشركة، وأشاد بسحر الحضارة الفرعونية والتاريخ الفرعوني المميز بالأقصر، وعبر عن سعادته بسلسلة الزيارات للمعابد والمقابر الفرعونية خلال تواجده لحضور فعاليات المهرجان.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، يوم السبت الماضى، في أجواء مبهجة اختلط فيها عبق التاريخ مع سحر السينما داخل معبد الأقصر، افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بحضور عدد من النجوم والضيوف والوفود من كل الدول الأفريقية وقدمت الحفل الفنانة سناء يوسف والإعلامية منى سلمان اللتان رحبتا بالحضور باللغتين العربية والفرنسية، وشهد حفل الافتتاح، حضور، السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والنجم العالمي جيمي جان لوي والفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان والمخرجة والممثلة الأفريقية ميمونة نداى عضو لجنة التحكيم والفنان مصطفى شعبان عضو لجنة التحكيم والفنانة زينة والفنان عمرو عبد الجليل والهام شاهين والمخرج شريف مندور والمخرج السنغالي موسى توريه ورانيا يوسف وسلوى محمد علي وعمرو القاضى ورانيا شاهين والمذيعة بوسي شلبي والمخرج خالد جلال، أسرة الفنان الكبير فريد شوقي، زوجته سهير ترك والفنانة رانيا فريد شوقي والمخرجة عبير فريد شوقى، والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل وسلوى محمد على.