شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أيام من عرضه..تعرف على المشاهد المتبقية من تصوير "أهل موسى"لـ وفاء عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج محمد أسامة من تصوير مشاهد مسلسل "ما لا يعرفه الرجال" فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، وتحمل الحكاية اسم "أهل موسي"، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، بطولة وفاء عامر وصبرى فواز ومحمد عز وكمال أبو رية ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد درويش، ومحمد العمروسى، وفتحي سالم، ورضوى جودة، والعمل يعد شراكة إنتاجية بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما للمنتج تامرمرتضى.

قال مؤلف العمل أمين جمال لـ"الخليج 365"، إنه يتبقى أسبوع واحد فقط للانتهاء من تصويرالمسلسل ، مشيرا إلى أن المسلسل سيتم عرضه بدءا من السبت المقبل على شاشة DMC.

يذكر أن مسلسل "ما لا يعرفه الرجال" فكرة يسرى الفخرانى، ولكل قصة كاتب ومخرج وأبطال مختلفين، وتتضمن القائمة المخرجين أحمد شفيق، تامرعشري، محمود كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، عمر عبد الحليم.

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المسلسل تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدورفي 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

"ما لا يعرفه الرجال" أول تعاون انتاجى بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما، حيث تم الإعلان عن مشروع آخر يجمع الشركتين وهو مسلسل بعنوان "التحقيق" ينتمى لنوعية أعمال الغموض والإثارة، وتدور القصة حول طالب في كلية الهندسة يبدأ قراءة الرواية والتحقيق في ألغازها وفك رموزها مستخدمًا مهاراته في علم الفراسة والملاحظة لإثبات خطأ "نظرية الآفة"، الأمر الذي يضعه في تحدٍ صريح بينه وبين الكاتب، رحلة تقوده من متعة المغامرة إلى مفاجآت صادمة، تبدأ كلعبة وتنتهي بجناية، ونقطة ينغلق عندها طريق للعودة.