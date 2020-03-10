سميرة عبدالعزيز عن تكريمها من قرينة الرئيس: "شعرت بالفخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
عبرت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز عن سعادتها بتكريمها والفنانة إنعام سالوسة من السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت الفنانة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن التكريم جاء لدورها في تقديم المرأة المصرية وكفاحها بصورة إيجابية في الدراما، مشيرة إلى أنها شعرت بالفخر أن التكريم عن مجمل أعمالها.
وأضافت الفنانة القديرة، أنها تصور حاليا مسلسل "بت القبايل" مع المخرج حسني صالح، والذي يعرض حاليا على شاشة قناة الحياة.
وأكدت أنها تتواجد في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين" مع الفنان محمود حميدة، وتظهر ضيفة شرف الحلقات.
ووجهت السيدة انتصار السيسي التحية والتقدير للمرأة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام.
وشاركت قرينة الرئيس في احتفالية "المرأة المصرية- أيقونة النجاح"، والتي كرّمت خلالها عددا من النماذج النسائية الرائدة في مختلف المجالات، من بينهن الفنانة إنعام سالوسة والفنانة سميرة عبدالعزيز.
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