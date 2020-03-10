فيديو| شاهد تيزر "ضي القمر" لكندة علوش في مسلسل "إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشرت الفنانة كندة علوش تيزر قصة "ضي القمر" ضمن مسلسل "إلا أنا"، عبر حسابها على إنستجرام.
وظهرت كندة في الفيديو، الذي يمثل عودتها للدراما، وهي تقول: "الحلم والواقع بينهم وجع كبير، بس من حقي أحلم".
وعلقت: "ادعولنا، إلا أنا، ضي القمر، تأليف عبير سليمان، إخراج مريم أحمدي".
يذكر أن مسلسل إلا أنا هو مكون من 6 قصص، كل قصة عبارة عن 10 حلقات، وهي قصص بناءً على أحداث حقيقية، وجمعيها عن السيدات.
ويبدأ عرض الموسم الأول من المسلسل يوم السبت المقبل، على قناة dmc.
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