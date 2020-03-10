محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة الشابة هنادي مهنا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صوراً من احتفال فريق عمل مسلسل "دهب عيرة" بعيد ميلاد النجمة يسرا. وعلقت هنادي على الصور: "الحلم أصبح حقيقة، فخورة إني بشتغل مع شخصية رائعة زيك، عيد ميلاد سعيد للملكة يسرا". وفاجأ فريق العمل يسرا بإقامة حفل لعيد ميلادها في كواليس التصوير. الفنانة الكبيرا يسرا من مواليد 10 مارس 1955، وتشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "دهب عيرة" من إخراج سامح عبدالعزيز.

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كانت هذه تفاصيل خبر هنادي مهنا ليسرا: "أنتِ الملكة والحلم أصبح حقيقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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