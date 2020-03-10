بصورة تجمعهما.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: احتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد والدتها، عبر حسابها على "إنستجرام". ونشرت عجرم صورة تجمعها بوالدتها وأمامهما تورتة، وعلقت على الصورة: "عيد ميلاد سعيد مامينا". وتشارك الفنانة نانسي عجرم ضيفة شرف، وتغني تتر مسلسل "نساء من ذهب" بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.

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