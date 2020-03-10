محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة نجوى كرم عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" صور تعلن موعد عرض حلقات برنامج "The Voice Senior". وكتبت نجوى: "جاهزة لبرنامج The Voice Senior، في 21 مارس". Advertisements ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "The Voice"، فيديو ترويجي للبرنامج. وتضم لجنة تحكيم "The Voice Senior"، الفنان هاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين ونجوى كرم.

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كانت هذه تفاصيل خبر طرح برومو برنامج "The Voice Senior".. وهذا موعد عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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