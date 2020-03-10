فيديو| طرح تيزر أغنية ملوك اللعبة لأوكا وأورتيجا وعبدالباسط حمودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الحساب الرسمي لأوكا وأورتيجا بموقع "إنستجرام" تيزر أغنية "ملوك اللعبة" التي يشاركهما فيها الفنان عبدالباسط حمودة. وكتب الحساب في تعليقه على الفيديو: "استنونا إن شاء الله (ملوك اللعبة)، أوكا واورتيجا وعبد الباسط حمودة". وقام أوكا وأورتيجا مؤخرًا ولأول مرة بطرح أغانً منفردة، مما توقع البعض انفصالهما فنيا، وطرح أورتيجا أغنية "أنا هاتجن" منفردا، كما طرح أوكا أغنية "أطلع فوق يا محمد"، وأعلن الثنائي انفصالهما في فيديو قالا فيه: "الجمهور واحد، بس مش هينفع نكمل مع بعض، واستنوا أغنية ملوك اللعبة، وبمناسبة الانفصال بتاعنا عشان ندخلكوا في مود الانفصال، لما تنزل اسمعوها، أنا عامل أغنية مع عبد الباسط حمودة لوحدي.. وهو عامل أغنية مع عبد الباسط لوحده".

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