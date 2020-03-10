صور وفيديو| بسبب كورونا.. ماجي بو غضن "تعقم" كرسي الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ماجي بو غصن، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، فيديو في أثناء تواجدها بالمطار.

وعلقت ماجي: "مش مبالغة، هيك كان وضعي اليوم بالمطار، الاحتياط صراحة ضروري والحامي الله".

وقالت ماجي في الفيديو: "مسافرين دبي، ولازم نتخذ كل وسائل الوقاية، وأكيد القعدة في البيت أفضل، بس الحامي الله".

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وظهرت ماجي بو غصن في الفيديو وهي تنظف الكراسي والمناضد وكراسي الطيارة وشاشات العرض.

يذكر أن ماجي تتابع تصوير مسلسل "أولاد آدم" لشهر رمضان المقبل، الى جانب الممثلين مكسيم خليل قيس الشيخ نجيب ودانييلا رحمة.

فيديو ماجي بو غصن