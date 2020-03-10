فيديو| أسرة مسلسل "دهب عيرة" تحتفل بعيد ميلاد يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الحساب الرسمي لشركة العدل جروب بموقع "فيسبوك"، فيديو لاحتفال فريق مسلسل "دهب عيرة" بعيد ميلاد النجمة يسرا. وفاجأ فريق العمل يسرا بإقامة عيد ميلادها في كواليس التصوير، ووضح على يسرا التأثر الشديد بمجرد دخولها ورؤية حفل عيد ميلادها. Advertisements وعلقت شركة العدل: "كل سنة وإنت نجمة منورة حياتنا .. كل سنة وإنت طيبة". الفنانة الكبيرا يسرا من مواليد 10 مارس 1955، وتشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "دهب عيرة"، من إخراج سامح عبدالعزيز.

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