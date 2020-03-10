بالصور- توقيع "سينما الشتات".. "الأقصر الأفريقي" يواصل فعالياته بأماكن مفتوحة وبدون جماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فعالياته في أماكن مفتوحة وبدون حشود جماهيرية، إذ عقد اليوم الثلاثاء 10 مارس، حفلا لتوقيع كتاب "السينما الأفريقية المعاصرة وسينما الشتات" بحضور كاتبته آنجالي برابهو ومترجمته الدكتورة سهام بنت سنية وعبدالسلام، رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وعدد من ضيوف المهرجان .

وقالت المخرجة عزة الحسيني: "ارحب بكم جميعا في حفل توقيع كتاب (السينما الأفريقية المعاصرة وسينما الشتات)، للمؤلفة آنجالي برابهو، وارجوكم رحبوا بها لانها بذلت مجهودا كبيرا، ونرحب أيضا بالكاتبة سهام بنت سنية وعبدالسلام".

وأضافت عزة: أنا فخورة بهذا الكتاب ضمن إصدارات الدورة التاسعة، وترجمناه لأهميته ومنذ شهر سبتمبر العام الماضي ونحن نعمل على ترجمة الكتاب بعد أن وجدناه عبر الانترنت، وعرفنا أهميته وحاولنا الوصول للكاتبة وبحثنا عنها لمدة ٤ شهور حتى وصلنا إليها ثم ترجمته الكاتبة سهام بنت سنية وعبدالسلام، وبالمناسبة قال لها محمود حميدة بعد قرائته: انتي عملتي ترجمة عظيمة وبذلتي مجهود نشكرك عليه، وانا قرأت الكتاب في جلسة من كثرة إعجابي به" .

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ثم دعت عزة الحسيني الكاتبة آنجالي برابهو مؤلفة الكتاب، وقالت: "أحب طاقة المهرجان ورئيسه السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني، وأرى أن هناك مجهودا كبيرا جدا في المهرجان، وأشكر إدارته على ما فعلوه من ترجمة للكتاب لسرعة نشره وبالتالي أشكر مترجمته" .

وأضافت "كتبت الكتاب بعيدا عن أي منطلق سلطوي، خاصة أنني خلفيتي مختلطة، وكتبت الكتاب بنظرة داخلية وليست خارجية للثقافة التي اكتب عنها، وحاولت أكون حيادية وفي هذا الكتاب أتحدث عن كل فيلم وتحليل عناصره بعيدا عن نقده ووضع وجهة نظري فيه".

وقالت مترجمة الكتاب: "قبلت ترجمته لأنني مجنونة بالسينما الأفريقية، وأحبها جدا وبرغم صعوبة الكتاب ولكني أحببتها، وهذا الكتاب كان بالنسبة لي تحدي كبير، وأشكر الناقدة والمونتيرة صفاء الليثي على جهودها معي في تعريفي بعدد من المصطلحات السينمائية".

وفي ختام حفل توقيع الكتاب كرمت المخرجة عزة الحسيني المؤلفة آنجالي برابهو، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وشهر المرأة، كما كرمت الكاتبة الدكتورة سهام بنت سنية وعبدالسلام وشكرت السيدتان المهرجان على تكريمهما في هذا الحدث المهم.