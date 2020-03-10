عناق وقبلة غير متوقعة من مراهق لـميغان يتسبب لها بموقف محرج

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 مارس 2020 09:40 مساءً - وضع طالب مشاكس ميغان ماركل، في موقف محرج، بعد أن عانقها وقبلها على المسرح وأفصح عن إعجابه بها أمام جميع طلاب مدرسته.

وفاجأت ميغان ماركل طلاب إحدى المدارس في العاصمة البريطانية لندن، بحضورها لإلقاء خطاب بمناسبة يوم المرأة العالمي.



ومع صعوده إلى المسرح، قام الطالب آكر أوكويي (16 عاماة)، بكسر البروتوكول وتقبيل ميغان على خدها بشكل سريع، مما أشعل القاعة ودفع التلاميذ للصراخ، فيما حافظت ماركل على كياستها.

وقال الطالب أم المايكروفون لزملائه : "إنها حقا جميلة، أليست كذلك؟"، لتدخل ماركل في نوبة ضحك وتدفعه بشكل طريف، وسط هتافات الطلاب.

وما أن عم الهدوء القاعة قليلا، حتى استطرد الصبي حديثه بالقول: "كان علي أن أقول الحقيقة!"، فيما استمرت ماركل بالضحك.

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ودعت ماركل الطلاب في خطابها، باليوم العالمي للمرأة إلى "الاستمرار في تقدير النساء في حياتهم، وأن يكونوا قدوة لبعض الرجال الذين لا يرون الأمور بهذه الطريقة".

وتابعت: "لديكم أمهاتكم وأخواتكم صديقاتكم. احموهن.. احرصوا على أن يشعرن بالتقدير والأمان. دعونا نتحد جميعا لجعل يوم المرأة ليس يوم الأحد فقط، بل ليكن كل يوم في السنة كذلك".

ودعت ماركل دعت أحد طلاب المدرسة للصعود على المسرح وإلقاء كلمة توضح رأيه بشأن أهمية دور الرجال في المشاركة بالكفاح من أجل المساواة (بين النساء والرجال).



واختارت الدوقة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بزيارة إلى داغنهام، لما تحمله المدينة من ذكرى مهمة للنساء، حيث شهدت عام 1984 ثورة نسائية قادتها ميكانيكيات يعملن في مصنع سيارات فورد، وطالبن بالمساواة في الأجور.

وكانت ماركل قد أعلنت وزوجها الأمير هاري تنازلهما عن أدوارهما الملكية، وانتقلا للعيش في كندا، دون أن يعلنا ما إذا كانت الخطوة مؤقتة أم دائمة، قبل أن يعودا الآن إلى المملكة المتحدة لمجموعة أخيرة من الالتزامات المتعلقة بـالعائلة المالكة.