فيديو .. 5 سيكوندس أوف سمر يطرح Old Me

طرح الباند العالمي 5 سيكوندس أوف سمر، أحدث كليباته والتي تحمل أسم Old Me، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب Old Me من ألبوم Calm والمقرر طرحه يوم الجمعة الموافق 27 من شهر مارس الجاري. شهر مارس الجاري. Advertisements يذكر أن الباند العالمي 5 سيكوندس أوف سمر طرح مؤخرًاكليب بعنوان No Shame، كما كسر الكليب حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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