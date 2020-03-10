فيديو .. محمد عز في وصلة غناء "جيت ع البايظ"

شارك الفنان محمد عز جمهوره بفيديو غنائي، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب". وظهر "عز" في الفيديو يغني للـمطرب الشعبي "رضا Advertisements البحراوي"، "اللي حكالك عني وأنت صدقته، جيه وحكالي عنك بس أنا هزقته". البحراوي"، "اللي حكالك عني وأنت صدقته، جيه وحكالي عنك بس أنا هزقته". يذكر أن أخر اعمال الفنان محمد عز، مسلسل "الأخ الكبير"، وشاركه العمل كلاً من:" محمد رجب، ايتن عامر، دينا فؤاد، عبير صبري، هبة مجدي "، المسلسل من اخراج: إسماعيل فاروق، وتأليف: أحمد عبد الفتاح.

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