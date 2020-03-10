فيديو..حسين الجسمي يطرح "غيث الأمة"

طرح النجم حسين الجسمي أحدث أغنياته والتي تحمل عنوان "غيث الأمة"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". وأغنية "غيث الأمة" من كلمات: سيف مهنا السهلي، وألحان: مبارك بالعود، توزيع: ابراهيم السويدي، مكس: ماجد صالح. كلمات الأغنية.. ياذا المقام الكبير بكل حشد وظهور انت العروبه بدمك وانت سلطانها يابن الخطوب الجسام وكايدات الامور يابن الوغى لا اشتبك بالغيم دخانها مثلك يابوخالد الدنيا بكفه تدور والارض تركد وتخزي عنك شيطانها طاعتك ياسيدي واستودعتك الثغور حتى السماء نزلت لك يول عقبانها ياسيد الغايبين وسيدٍ للحضور ياغيث الامه وناصرها ويا مانها Advertisements يوم ان غيرك مفاخرهم بماضي العصور مفاخرك حاضره والعز عنوانها يامحمد شعوب الارض يبادلونك شعور بحماك كل الخلايق قرّت أعيانها الي شكى من زمانه ضيق عيشه وجور ما يذكر الا الفخر عقيد فرسانها من دون امة محمد لك فعول وغيور لانك على نهج زايد رافعٍ شانها قدام عينك هدف وأنت البتوع الجسور وسياستك للبنا والفخر عمدانها. شاهد الفيديو:

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