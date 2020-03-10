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فيديو..حسين الجسمي يطرح "غيث الأمة"

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طرح النجم حسين الجسمي أحدث أغنياته والتي تحمل عنوان "غيث الأمة"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

 

وأغنية "غيث الأمة" من كلمات: سيف مهنا السهلي، وألحان: مبارك بالعود، توزيع: ابراهيم السويدي، مكس: ماجد صالح.

 

كلمات الأغنية..

ياذا المقام الكبير بكل حشد وظهور

انت العروبه بدمك وانت سلطانها

 

يابن الخطوب الجسام وكايدات الامور

يابن الوغى لا اشتبك بالغيم دخانها

 

مثلك يابوخالد الدنيا بكفه تدور

والارض تركد وتخزي عنك شيطانها

 

طاعتك ياسيدي واستودعتك الثغور

حتى السماء نزلت لك يول عقبانها

 

ياسيد الغايبين وسيدٍ للحضور

ياغيث الامه وناصرها ويا مانها

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 يوم ان غيرك مفاخرهم بماضي العصور

 مفاخرك حاضره والعز  عنوانها

 

يامحمد شعوب الارض يبادلونك شعور

بحماك كل الخلايق قرّت أعيانها 

 

الي شكى من زمانه ضيق عيشه وجور

ما يذكر الا الفخر عقيد فرسانها

 

من دون امة محمد لك فعول وغيور

لانك على نهج زايد رافعٍ شانها

 

قدام عينك هدف وأنت البتوع الجسور

وسياستك للبنا والفخر عمدانها.

 

شاهد الفيديو:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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