فيديو .. محمد حمزة يطرح أحدث أغانيه

طرح الفنان محمد حمزة أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم إهداء، وجاء ذلك عبر قناة ان جيه ميوزيك برودكشن الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية إهداء من كلمات محمد القياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل. Advertisements يذكر أن الفنان محمد حمزة قام بتلحين أغنية تحريك للنجم الكبير عمرو دياب، وهي من كلمات محمد القياتي، وتوزيع طارق مدكور، كما كسرت الأغنية 12 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. تحريك للنجم الكبير عمرو دياب، وهي من كلمات محمد القياتي، وتوزيع طارق مدكور، كما كسرت الأغنية 12 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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