نشر الفنان رامي جمال مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علق "جمال" على الصور:" شكرا ناريمان، ولكل أصحابي وحبايبي اللي نوروني و يارب دايما متجمعين في نجاح بعض شكرًا علي اليوم الحلو ده، "ألبوم انا لوحدي".
كان قد طرح "رامى" ألبومه الجديد "أنا لوحدى" بالتزامن مع عيد الحب
جدير بالذكر ان الفنان رامى جمال تعون فى ألبومه الجديد"أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد الملكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدى، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الاحتفال بألبومه الجديد .. رامي جمال يشكر زوجته واصدقائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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