شاهد .. مزيكا تعلن عن ألبوم لؤي الجديد "على خيرة الله"

كشفت شركة مزيكا عن أحدث ألبومات الفنان لؤي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشرت مزيكا أفيش الألبوم، والذي يحمل أسم على خيرة الله، ومن المقرر طرحه قريبًا بالأسواق، والمتاجر الإلكترونية. الإلكترونية. Advertisements يذكر أن الفنان لؤي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان بجيب في سيرتك، وهي من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع محمد مصطفى، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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