فيديو .. منى زكي تعلق على مهرجان "بنت الجيران" ومحمد رمضان

كشفت النجمة منى زكي، عن رأيها الشخصي لأغاني المهرجانات، وجاء ذلك أثناء حوارها على إنرجي 92.1. أقرأ أيضًا.. أحمد السقا ومنى زكي في كواليس العنكبوت وصرحت منى من خلال برنامج "إنرجي" عن شدة إعجابها بأغاني المهرجانات، قائلة: بحب أسمع أغاني المهرجانات واعتبره نوع من أنواع الفن وخاصة مهرجان بنت الجيران وأغنية رايحين نسهر للنجم محمد رمضان. بحب أسمع أغاني المهرجانات واعتبره نوع من أنواع الفن وخاصة مهرجان بنت الجيران وأغنية رايحين نسهر للنجم محمد رمضان. Advertisements ومن ناحية آخرى تستعد النجمة منى زكي لعرض فيلم الصندوق الأسود، والمقرر عرضه قريبًا، وهو من تأليف هيثم مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل، وبطولة كل من مصطفى خاطر، محمد فراج، شريف سلامة، أسماء جلال. فيلم، والمقرر عرضه قريبًا، وهو من تأليف هيثم مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل، وبطولة كل من مصطفى خاطر، محمد فراج، شريف سلامة، أسماء جلال. وتدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها، وذلك في إطار درامي تشويقي.

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