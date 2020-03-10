بالصورة- صابر الرباعي يُصدم بسبب إجراءات الحرم المكي

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان التونسي ​صابر الرباعي​ عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للحرم المكي خاليًا من مؤمنين بسبب الهلع الحاصل نتيجة تفشي مرض كورونا.

وغرد "الرباعي" قائلاً: "صورة من الحرم المكي شعرت من خلالها بالحزن الشديد والتعجب من زمن مُنعنا فيه من زيارة بيت الله الحرام مُكرهين بسبب وباء لم نجد مضادا له".

ودعا الرباعي متابعيه بالقول: "اللهم إرفع غضبك عنا واٌعفو عنا وقنا الأمراض والأوبئة ما ظهر منها وما بطن واكتب لنا السلامة من كل شرّ يا عزيز يا غفار أنت القادر والمقتدر".

الجدير ذكره أنه سبق أن أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، يوم الجمعة الماضية، فتح الطواف في صحن الكعبة المشرفة بدءا من فجر السبت لغير المعتمرين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن السديس قوله إن "العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمر بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارا من فجر السبت وفق الخطة المرسومة لذلك".

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