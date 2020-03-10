سونغول أودان نادمة على هذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت النجمة التركية ​سونغول أودان​ الشهيرة بـ "نور" في العالم العربي عن ندمها الشديد على تفكيرها مؤخرا بالانتحار، وذلك بعد مرورها بأزمات نفسية خانقة جعلها تبتعد عن طريق الصواب، اذ انها واجهت مشاكل عائلية كبيرة، واشارت الى انها لو انتحرت كانت هي فقط ستخسر فأعادت النظر بذلك واتّبعت عقلها.

الجدير ذكره ان سونغول أودان كانت ردّت مؤخرا على الأخبار التي تداولتها وسائل اعلامية تركية والتي تشير الى انها على علاقة عاطفية بشاب عشريني، الأمر الذي نفته أودان واصفة هذه الأخبار بالعارية عن الصحة.

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