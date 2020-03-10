ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ رسالة تهنئة للفنانة المصرية يسرا بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت مايا صورة لها برفقة يسرا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة : "عقبال المليون سنة ل MEGA STAR لن تتكرر، ل MEGA قلب لن يتكرر، ل MEGA حب بيعطي كل يوم أكتر من مبارح، لإنسانة ما بتعرف الا تحب! عيد ميلاد سعيد لحبيبة قلبي وقلب الملايين.. رح كون أنانية وقول انك حبيبة قلبي من جوا جوا عقبال المليون بالصحة و الفرح يسرا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تهنئ هذه الفنانة.. وتلقبها بـ"ميغا ستار" - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.