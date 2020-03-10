بالصورة - ما الذي يجمع بين أحمد سعد وحسن شاكوش.. قريباً

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري ​أحمد سعد​، عن بدء تجهيزاته لأغنية مشتركة ستجمعه بفنان المهرجانات ​حسن شاكوش​. ونشر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بحسن شاكوش أثناء تسجيلهما في الاستوديو وأعلن عن تعاملهما في ديو جديد.

وعلق أحمد سعد على الصورة التي تجمعهما قائلاً: "قريباً".

يذكر أن حسن شاكوش، قد طرح أخيراً أغنية "عود البطل"، بمشاركة فنان المهرجانات عمر كمال، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً منذ طرحها وسبق أن حقق الثنائي كمال وشاكوش نجاحاً كبيرا من خلال أغنية "بنت الجيران" في مصر وشرق الأوسط.

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