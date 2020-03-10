ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ مقطع فيديو لها خلال تواجدها في المطار وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واظهر الفيديو التدابير الوقائية التي اتخذتها ماغي حفاظا على سلامتها من فيروس "كورونا"، اذ انها وضعت الكمامات الطبية واستخدمت المعقم.

وعلّقت ماغي على الفيديو قائلة: "مش مبالغة.. هيك كان وضعي اليوم بالمطار الاحتياط صراحة ضروري والحامي الله".

الجدير ذكره ان ماغي سافرت الى دبي للمشاركة في حلقة خاصة من برنامج صدى الملاعب مع مصطفى الآغا الى جانب الفنان السوري ناصيف زيتون على شاشة mbc.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا احتاطت ماغي بو غصن من "كورونا" في المطار-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.