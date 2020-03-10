تراند اليوم : ميس حمدان تنشر صورة بالحجاب تثير غضب الجمهور .. هل تقصد سخرية ؟

انتي جميله جدا … بس حبيبتي هاد مو حجاب

وهو دا استايل محجبه!!! ¿¿

محجبات .. فين هو الحجاب اصلا بوقتنا الحالي صار موضة مش حجاب

وبالنسبه لشعرك الل باين ورقبتك ده ايه

يذكر أن آخر أعمال ميس حمدان فيلم “سمكة وصنارة”،من تأليف محمد كرار، وإخراج طارق عبد المعطي، بطولة كريم قاسم، أمير صلاح الدين، ميس حمدان، رحمة حسن، أحمد حلاوة.

وتدور أحداث الفيلم في جو من المغامرة والكوميديا حول محمد حمص ومصطفى بنداري، وهما نصابان يقومان بعمليات نصب صغيرة على الناس في الشوارع حتى تأتي في طريقهما عملية نصب كبيرة، ويبدأ كلاهما في التخطيط والتجهيز لتنفيذ العملية مع بعضهما فتقع لهما أحداثا لم تكن في الحسبان.