تراند اليوم : حلا شيحة في ثوبها الجديد .. توجه نصيحة قوية للمرأة

وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة إلى السيدات عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها وعلقت قائلة: “الست قوية فعلا .. قوتها في طيبة قلبها وحنيتها … سر قوتها في ضعفها احيانًا و جمالها في بساطتها ،الست فعلًا قوية لانها مخلوقة بفطرتها أم تمتلك ملَكة خاصة مش موجودة عند الرجل ،قدرة لتحمل ظروف الحياة وصعوبتها مع تربية أولادها واهتمامها ببتها و جوزها ،الست قوية فعلًا علشان ربنا خلقها جميلة بكل تفاصيلها ، الست القوية لازم تتأكد انها قوية لان جواها سر الحياة كلها ، بتبني و بتربي و بتكبر و في أيدها تزرع كل الخير و السعادة و تطلع أولاد يكبروا يكملوا طريق الحياة لحياة أفضلالست قوتها في أنوثتها و هدوئها و ابتسامتها و ثقتها في نفسها كوني دايمًا قوية تعرفي قيمة وجودك و نفسك أنتي غالية و عالية”.

وتابعت: “أوعي تقللي من نفسك و لا من مشاعرك ولا طيبة قلبك ولو حتي حبيتي إنسان مقدرش ده فيكي سيبيه فورًا و متخليش طاقته السلبية تأثر فيكي أو تفقدك ثقتك في نفسك ، الست القوية دي كل واحدة فينا جوانا كوني قوية علشان نفسك و حبايبك اللي محتاجينك ♥️❤️???????????????? لكل ست عربية اُكِن لكي كل الاحترام و التقدير و اعرف ان كثير من السيدات يعانوا من صعوبات الحياة افتكروا دايما انتن الأجمل و الأقوي ????”.