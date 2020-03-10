القاهرة – لايف ستايل
نشر الفنان خالد سليم بوستر أغنيته الجديدة "اللي فات مات"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
وعلق "سليم" على البوستر: "اللي فات مات، قريبًا".
يذكر أن خالد سليم انتهى مؤخرًا من تصوير أغنيته "اللي فات مات" على طريقة الفيديو كليب، في العاصمة اللبنانية بيروت، والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترينج أحمد محروس.
وأحيا الفنان خالد سليم حفلًا غنائيًا في مدينة الإسكندرية، فبراير الماضي، بالتزامن مع عيد الحب.
قد يهمك ايضاً:
خالد سليم يؤكد أنه من عشاق تقديم أدوار الشر
خالد سليم يكشف طريقته لخسارة الوزن
كانت هذه تفاصيل خبر خالد سليم ينشر بوستر أغنية "اللي فات مات قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.