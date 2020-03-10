"روق علينا" للمطربة علياء تحقق أعلى نسبة مشاهدة على يوتيوب

استطاعت مطربة الإحساس علياء أن تحقق نسبة مشاهدات كبيرة جدًا على موقع يوتيوب فور طرحها، أمس، أحدث أغانيها التى تحمل اسم "روق علينا"، وهى الأغنية التى تعود بها إلى الساحة الغنائية ويظهر معها فى الفيديو كليب الفنان إسلام جمال. ومن المتوقع أن تحقق ملايين المشاهدات، وذلك وفقًا للمؤشرات الأولى لردود الأفعال الإيجابية من المتابعين تجاه الأغنية.
اعتبر البعض هذا النجاح وهذا الإقبال الكبير على مشاهدة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب بأنه يؤكد وبما لا يدع
مجالاً للشك أن الجمهور ما زال يتذوق الفن الراقى ومازالت الأغنية التى تحمل مضموناً جيداً تحقق نسبة مشاهدة عالية وسط هذا الكم الهائل من الأغنيات السطحية.
أغنية "روق علينا"، إخراج بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسنى، وهى الأغنية فى أول تجربة إخراجية لها حيث تحمست لخوض هذه التجربة لقناعتها التامة بما تتمتع به المطربة عليا من موهبة وقدرات عالية فى الغناء،
استطاعت مطربة الإحساس علياء أن تحقق نسبة مشاهدات كبيرة جدًا على موقع يوتيوب فور طرحها، أمس، أحدث أغانيها التى تحمل اسم "روق علينا"، وهى الأغنية التى تعود بها إلى الساحة الغنائية ويظهر معها فى الفيديو كليب الفنان إسلام جمال. ومن المتوقع أن تحقق ملايين المشاهدات، وذلك وفقًا للمؤشرات الأولى لردود الأفعال الإيجابية من المتابعين تجاه الأغنية.
اعتبر البعض هذا النجاح وهذا الإقبال الكبير على مشاهدة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب بأنه يؤكد وبما لا يدع
مجالاً للشك أن الجمهور ما زال يتذوق الفن الراقى ومازالت الأغنية التى تحمل مضموناً جيداً تحقق نسبة مشاهدة عالية وسط هذا الكم الهائل من الأغنيات السطحية.
أغنية "روق علينا"، إخراج بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسنى، وهى الأغنية فى أول تجربة إخراجية لها حيث تحمست لخوض هذه التجربة لقناعتها التامة بما تتمتع به المطربة عليا من موهبة وقدرات عالية فى الغناء،
استطاعت مطربة الإحساس علياء أن تحقق نسبة مشاهدات كبيرة جدًا على موقع يوتيوب فور طرحها، أمس، أحدث أغانيها التى تحمل اسم "روق علينا"، وهى الأغنية التى تعود بها إلى الساحة الغنائية ويظهر معها فى الفيديو كليب الفنان إسلام جمال. ومن المتوقع أن تحقق ملايين المشاهدات، وذلك وفقًا للمؤشرات الأولى لردود الأفعال الإيجابية من المتابعين تجاه الأغنية.
اعتبر البعض هذا النجاح وهذا الإقبال الكبير على مشاهدة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب بأنه يؤكد وبما لا يدع
مجالاً للشك أن الجمهور ما زال يتذوق الفن الراقى ومازالت الأغنية التى تحمل مضموناً جيداً تحقق نسبة مشاهدة عالية وسط هذا الكم الهائل من الأغنيات السطحية.
أغنية "روق علينا"، إخراج بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسنى، وهى الأغنية فى أول تجربة إخراجية لها حيث تحمست لخوض هذه التجربة لقناعتها التامة بما تتمتع به المطربة عليا من موهبة وقدرات عالية فى الغناء،
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