القاهرة – لايف ستايل
في إطار تنفيذ الخطة التطويرية لـ cbc، والتي شملت تطوير عدد من البرامج وطرح أخرى جديدة، ذات محتوى جذاب وهادف، انطلق مؤخرًا برنامج "أخويا الكبير" من تقديم مصطفى عاطف. يتناول البرنامج مفاهيم أخلاقية هامة للأطفال، تبني شخصياتهم على أسس سليمة، وتقودهم لمحبة دائمة لكل الأشياء من حولهم، لذلك ركزت أولى حلقات البرنامج على مفهوم "الرحمة"، الذي يعد أساس الأخلاقيات والسلوكيات الصحيحة. ومن الرحمة للتواضع لمساعدة الغير للنظافة ومواجهة التنمر، كان لكل حلقة موضوعها الخاص الذي يناقشه مصطفي عاطف مع الأطفال، على مدار 15 دقيقة، سواء بشرحه من خلال مفاهيم مبسطة، أو بعض التطبيقات العملية للاطلاع على نتائج السلوك القويم، فضلا عن تطوير المفاهيم الخاصة لديهم بطريقة الأسئلة والأجوبة. برنامج "أخويا الكبير" يقدمه المنشد الشاب مصطفى عاطف، ويعرض عبر قناة cbc، في تمام الساعة الخامسة مساءً، يوم الخميس من كل أسبوع، على أن يعاد يوم الجمعة في العاشرة صباحًا، وكذلك فى الثانية عشر من منتصف الليل.
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كانت هذه تفاصيل خبر أولى حلقات برنامج "أخويا الكبير" لإحياء أخلاقيات الأطفال على cbc الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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