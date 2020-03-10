«عليا» تتعاون مع عزيز الشافعي وبسمة بوسيل في «روق علينا»

طرحت المطربة «عليا» أغنيتها الجديدة «روق علينا»، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوى، والتى أخرجتها لها بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسنى، فى أول تجربة إخراجية لها، حيث تحمست لخوض هذه التجربة التى تمثل عودة للمطربة «عليا» للغناء بعد غياب دام عدة سنوات، منذ أن قدمت «دويتو غنائى» مع تامر حسنى، فى أغنية «اطمن»، وكانت هذه الأغنية إحدى أغانى ألبوم «اخترت صح»، حيث اكتشف «تامر» موهبتها منذ عدة سنوات.

وأعربت «عليا» عن أمنيتها فى أن تحقق نجاحاً كبيراً فور طرحها، مؤكدة أن الفيديو كليب يضم أكثر من مفاجأة، وتابعت أنها تستعد حاليا للتمثيل فى عمل فنى مع نجم كبير تتكتم تفاصيله حالياً، ومن أجله اشتركت مؤخراً فى عدة كورسات تمثيل ضمن ورش تمثيل خاصة، وأكدت أن العمل سيكون بمثابة نقلة نوعية فى حياتها الفنية.

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