تعرف على إيرادات الأفلام في شباك تذاكر الإثنين

تتنافس عدد من الأفلام، بدور العرض السينمائي حاليا، وتتنوع أحداثها ما بين الكوميدي، والأكشن، والإثارة والتشويق.

الأفلام المعروضة حاليا هي "لص بغداد"، "الفلوس"، "يوم وليلة"، "بنات ثانوي"، "رأس السنة"، "صندوق الدنيا"، "بعلم الوصول".

وجاءت حصيلة الإيرادات في شباك تذاكر الإثنين مبلغ 212 ألف 76 جنيه، وكانت على النحو التالي:

احتل فيلم "لص بغداد" المركز الأول في شباك التذاكر، محققا ليلة أمس إيرادات قدرها 112 ألف 171 جنيه.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن، أمينة خليل، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

احتل فيلم "الفلوس" المركز الثاني بشباك التذاكر، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها 59 ألف 906 جنيه.

والفيلم بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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يأتي فيلم "رأس السنة" في المركز الثالث بشباك التذاكر، إذ حقق ليلة أمس إيرادات قدرها 14 ألف 976 جنيه.

فيلم "رأس السنة" بطولة إياد نصار، شريف منير، شيرين رضا، ماجد الكدواني، بسمة، أحمد مالك، ومن تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر.

يأتي فيلم "صندوق الدنيا" في المركز الرابع بشباك التذاكر، حيث حقق ليلة أمس إيرادات قدرها 14 ألف 486 جنيه.

والفيلم بطولة خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، علاء مرسي، ومن تأليف وإخراج عماد البهات.

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