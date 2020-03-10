شكرا لقرائتكم خبر عن الارتباط بيحلي.. صورة جديدة لـ آنا دي أرماس بعد إعلان ارتباطها بـ بن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية آنا دي أرماس على مشاركة جمهورها، بصورة جديدة لها عبر إنستجرام، منذ قليل، والتى تعد الصورة الأولى لها بعد إعلان ارتباطها بشكل رسمي بالممثل العالمي بن أفليك.

وظهرت النجمة العالمية صاحبة الـ31 عاما فى الصورة التى نشرتها بالألوان والأبيض × أسود، وهى فى كامل جمالها، وسرعان ما حصدت عشرات الآلاف من الإعجابات في وقت قصير من نشرها للصور.

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وأبرزت وسائل الإعلام أمس الثنائى الشهير وهما يخرجان من مطار كوبا، برفقة بعضهما، ويبتسمان قبل ركوبهما طائرة خاصة لتنقلهما خارج البلاد، كما شوهدا فى أحد المطاعم الرومانسية الشهيرة في هافانا يتناولان العشاء على ضوء الشموع ويتحدثان لبعضهما بهمس.

النجمة العالمية آنا دي أرماس هي نجمة فيلم Knives Outالتى لعبت دور مارلين مونرو، كما أنها ستظهر في الجزء الجديد من فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die، مع النجم العالمي دانيال كريج، والذي تم تأجيله لشهر نوفمبر المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما ظهر الثنائي سوياً في المطعم الإسباني La Corte del Principe، منذ أسابيع بعد انتهائهم من تصوير الفيلم الذي جمعهما سوياً Deep Water، حتى ظهرا بقبله حارة داخل احدى حمامات البخار لتعلن ارتباطهما بشكل رسمي.