شكرا لقرائتكم خبر عن أنا سعيدة إنك فى حياتى.. هكذا احتفلت نيللى كريم بعيد ميلاد يسرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة نيللي كريم على تهنئة النجمة يسرا بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم، على طريقتها الخاصة، بنشر مجموعة من الصور التي تجمعهما سوياً، عبر حسابها بإنستجرام، موجهة إليها رسالة قائلة: "كل سنة وانتى طيبة، أنا سعيدة ومحظوظة بوجودك في حياتي".

وتحتفل اليوم الثلاثاء النجمة الكبيرة يسرا بعيد ميلادها، وتعد واحدة من نجمات السينما والدراما المصرية اللاتي فرضن وجودهن وحضورهن على الساحة الفنية عبر أجيال مختلفة، وذلك بسبب تميزها في أداء أدوارها المختلفة والمتنوعة ما بين الجريئة والكوميدية والدرامية، واستطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة لها في مختلف الدول العربية.

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يشار إلى أن الفنانة يسرا كانت ضمن المكرمين في مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، الذى أقيم فى العاصمة الفرنسية باريس برئاسة عبلة الأسود، داخل معهد العالم العربى بباريس بحضور 50 شخصية من أبرز نجوم وصناع الدراما المصرية والعربية، كان قد اختتم فعالياته، فيما حصدت النجمة يسرا على لقب سفيرة الدراما العربية، من المهرجان، وتسلمت التكريم من رئيس المعهد العالم العربى ووزير الثقافة الأسبق بفرنسا.

وجاء تكريم الفنانة يسرا بحضور عدد من الفنانين، ورئيس المهرجان عبلة الأسود، كما تم تكريم الفنان خالد سليم، كأفضل تترعلى مسلسل "بلا دليل" الذى عرض الفترة الماضية ولاقى نجاحاً كبيرًا، من إخراج منال الصيفى، كذلك، تم تكريم النجم عمرو يوسف، على مسلسله "طايع"، الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى، من إخراج عمرو سلامة.