شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد الريفى يحيى حفلا غنائيا فى أحد فنادق القاهرة بعد جولة أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب المغربى محمد الريفى حفلا غنائياً بأحد فنادق القاهرة، وتفاعل معه الجمهور، حيث تعد الحفلة عودة له للنشاط الفني في مصر وللساحة الغنائية بعد فترة غياب عن مصر، وقبل حفلته هذه فى مصر قدم الريفى عدة حفلات في أوروبا وكندا وأمريكا، وخلال حفلاتها قدم الريفى مجموعة من أغانيه التى أحبها له الجمهور، منها "هيجننى"، والتى قدمها كديو مع المطرب المغربى الأمريكى إيلام جاى.

وفى سياق متصل، سجل المطرب المغربى محمد الريفى أغنية جديدة بعنوان "قهوة سادة" كلمات أحمد جابر، ألحان حودة بندق، توزيع حاتم محسن إنتاج محمود حسان ومصطفى السويفى، إشراف محمد الجندى وبلال الجلاد.

محمد ريفى مغنى مغربي، فائز بلقب ذا إكس فاكتور آرابيا الموسم الأول لبرنامج ذا إكس فاكتور فى النسخة العربية، وعندما فاز باللقب أرسل له ملك المغرب برقية تهئنة، وقوبل باستقبال حافل فى المطار، الجماهير كانت فى الشارع لاستقباله، وقدم الشكر للمصريين الذين دعموه فى المسابقة.

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خلال "تجربة الأداء" حصل الريفى على 3 أصوات من أصل أربعة مكنته من العبور لمرحلة المعسكر المغلق، ضمن فريق ما فوق الـ 25 سنة للفنان حسين الجسمى، وأبرز الريفى قدراته التى جعلت لجنة النقاد المصاحبة للفنان حسين الجسمى تحسم قرار مروره للدور الثالث .

وخلال مرحلة بيوت الحكام التى أُجريت بإمارة دبى تمكن الريفى من كسب ثقة الفنان حسين الجسمى الذى منحه رفقة الفنان الكبير محمد عبده جواز المرور لحلقات البث المباشر التى سرعان ما استطاع فيها أن ينال ثقة الجمهور والحكّام، وتعد هذه أول مشاركة لمحمد الريفى فى برنامج مسابقات غنائى فى الوطن العربى ككل.