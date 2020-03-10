شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين ليسرا فى عيد ميلادها: كل سنة و إنتى أغلى الناس وحبيبتى وأختى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة إلهام شاهين النجمة يسرا بعيد ميلادها، والذى تحتفل به الأخيرة اليوم الثلاثاء 10 مارس، حيث نشرت إلهام شاهين صورة جمعتهما عبر "إنستجرام"، وعلقت عليها: "حبيبتى سيفا .. كل سنة وإنتى أغلى الناس وحبيبتى وأختى.. كل سنة وإنتى جميلة وناجحة وبتحققى كل اللى تتمنيه".



يسرا وإلهام شاهين

وهنأ عدد كبير من الفنانين والفنانات النجمة يسرا بمناسبة عيد ميلادها، ومن بينهم هند صبرى وبسمة ونيللى كريم وكندة علوش وسوسن بدر وآيتن عامر.

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إلهام شاهين تشارك في فيلم "حظر تجول"، والذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى، ومن بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وكامل الباشا وأحمد مجدى وإسراء صبرى، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

وكان آخر أفلام إلهام شاهين "يوم للستات" التى شارك فى بطولته كل من الفنانة نيللى كريم، ناهد السباعى، هالة صدقى، رجاء حسين، وشيماء سيف، إضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، أحمد الفيشاوى، إياد نصار وأحمد داوود، تأليف هناء عطية، وتدور قصته داخل حى شعبى بالقاهرة، إذ يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحى فى حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التى تغير نظرتهن لأنفسهن وللحياة كلها.

وأعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي مؤخراً عن اختيار الفنانة الكبيرة إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الرابعة، المقرر، وذلك نظرا لمكانتها الكبيرة ومسيرتها السينمائية كممثلة ومنتجة لعبت أدوار البطولة فى أكثر من 90 فيلما سينمائيا، و 76مسلسلا تليفزيوني، 19 مسرحية.

ويشار إلى أن الدورة الرابعة للمهرجان سوف تكرم النجم الكبير عزت العلايلى باعتباره ضيف شرف المهرجان، وينظم المهرجان مؤسسة نون للثقافة والفنون التى أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبى، والمخرج الكبير داود عبد السيد، والناقدة الدكتورة ماجدة واصف، والناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والكاتب الصحفى جمال زايدة، والناقدة ماجدة موريس.