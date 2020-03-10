شكرا لقرائتكم خبر عن وجها لوجه.. صورة جديدة من الموسم الرابع لمسلسل La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وحصل المسلسل الإسبانى La Casa De Papel، على المركز الأول فى تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البيانى الذى أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، فى بريطانيا.

وشمل التقرير البيانى الذى أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التى عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذى تم تصنيفه كأكثر عمل درامى تم مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.

وبدأت الحملة الترويجية للموسم الجديد المقرر عرضه يوم 3 إبريل المقبل، عبر شبكة قنوات نتفليكس، من مدينة ساوبولو البرازيلية والتى حضر فيها أغلبية طاقم عمل المسلسل فى مقدمتهم "البروفيسور"، وشهدت غياب الممثل جيمى لورينتى، ومن ثم الانتقال لمدن عديدة للترويج للموسم الجديد الذى سيأتى فى 6 حلقات.

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالى” لعدم الكشف عن أشخاصهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذا طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".